Es geht um ca. 329 Mio. neue Stammaktien mit einem Bezugsverhältnis von 8 neuen für 3 alte Aktien zu einem Bezugspreis von 5,55 €. Dies entspricht einem Abschlag von ca. 65 % gegenüber dem Schlusskurs vom 23. März und fast 40 % gegenüber dem theoretischen Preis ex Bezugsrecht. Die Besonderheit: Der russische Großaktionär Mordaschow, der 30,9 % des TUI-Aktienkapitals kontrolliert, wird nach EU-Recht und britischem Recht ausgeschlossen. Umgekehrt bedeutet dies, dass rund 370 Mio. € indirekt auf die übrigen Aktionäre übertragen werden. Mordaschows Anteil sinkt so auf 10,9 %. Die Rückzahlung des größten Teils der staatlichen Finanzierung ist der letzte Schritt der Bereinigung der Pandemie-Schäden.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 14.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Stimmung bei US-Konsumenten verschlechtert++ SMA SOLAR erhöht Prognose++ Kursabsturz bei ECKERT & ZIEGLER++ INTEL: Reif für die Rally?