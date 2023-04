Der Kampf um den besten Chatbot ist entbrannt und viele Anleger beobachten den Schlagabtausch zwischen Microsoft und Alphabet ganz genau. Denn er wird von den Marktteilnehmern als ein Indikator dafür gesehen, wer in Sachen KI-Entwicklung die Oberhand hat. Und aktuell ist ganz klar, wer in Führung liegt.Als Reaktion auf das mediale Interesse rund um ChatGPT und die Ankündigung Microsofts, das Sprachmodell in Bing zu integrieren, hat Google im Februar seine eigenen KI-Verbesserungen für die Suchmaschine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...