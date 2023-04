Bei Müll und Börse denkt man sofort an Waste Management. Trotz der stabilen Wachstumsperspektiven konnte die Aktie aber in den letzten Monaten nicht gut performen. Doch seit Tagen geht es mit dem Kurs aufwärts, was neue Kaufsignale zur Folge gehabt hat. Waste Management eignet sich deshalb für einen spekulativen Hebel-Trade.

