Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Aktienpreise steigen weltweit weiter - der DAX hat in der vergangenen Woche bis heute gut 4 Prozent zugelegt und ein neues Jahreshoch gesetzt, MSCI World und Dow Jones legen ebenfalls zu, der NASDAQ 100 sogar etwas mehr, so die Deutsche Börse AG.Auch im ETF-Handel werde wieder eifrig gekauft. Börsenhändler Jan Duisberg sei trotzdem erstaunt, wie schnell sich die Kurse wieder erholen würden. "So eine V-Formation sieht man selten." Viele würden jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, die Angst vor zu starkem Engagement im Markt weiche jetzt der Angst, etwas zu verpassen. "Gerade vor den Ostertagen ohne Handel fürchten professionelle Asset-Manager, nicht dabei zu sein, falls es weiter nach oben geht". ...

