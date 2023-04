(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.04.2023 - Die Technologiewerte zeigen sich am Dienstag überwiegend leichter. Die Papiere von SAP können im deutschen Handel zulegen. An der Wall Street ziehen Amazon.com und Alphabet an. Der DAX steigt um 0,4 Prozent auf 15.637 Punkte, gestützt von Merck, Deutsche Börse und Vonovia. Abwärts geht es dagegen für RWE, Deutsche Bank und Infineon. Der MDAX notiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...