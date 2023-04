Der DAX hat am Dienstag ein neues Jahreshoch erklommen und damit ein neues Kaufsignal geliefert. Zum Handelsschluss fiel der Plus zwar kleiner aus, dennoch legte der deutsche Leitindex erneut zu. Die Delle nach dem Ölpreisanstieg scheine schon wieder vergessen, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Bei den Einzelwerten standen gleich drei AKTIONÄR-Empfehlungen im Fokus.Die Ölpreise legten nach dem Schub am Vortag auch am Dienstag weiter zu. US-Notenbanker James Bullard kommentierte ...

