Diese Entwicklung macht Investoren keine Freude: Nach dem zweitstärksten Quartalsergebnis überhaupt müht sich der Kurs, ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Dabei war die Aktie am Tag der Zahlenvorlage zunächst sogar stark gestiegen. Doch inzwischen gibt es mehrere negative Entwicklungen rund um den polnischen Spieleentwickler ("Cyberpunk 2077", "The Witcher").So wurde heute bekannt, dass Gladstone Capital Management eine Netto-Shortposition bei CD Projekt in Höhe von 584.471 Aktien eingegangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...