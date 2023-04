Anzeige / Werbung

Die Aktie des irischen Biotechnologieunternehmens Jazz Pharmaceuticals befindet sich auf Richtungssuche. In den letzten Monaten zeichnete sich die Aktie durch ein volatiles Auf und Ab aus. Dynamische Korrekturphasen wechselten mit dynamischen Rallyphasen. Im Ergebnis bildete sich eine große, symmetrische Dreiecksformation aus.

Jazz Pharmaceuticals fand 2021 durch die milliardenschwere Übernahme von GW Pharmaceuticals Eingang in den Cannabis-Sektor. Damit ergänzte das Unternehmen die ohnehin bereits ansehnliche Produktpipeline. Das von GW Pharmaceuticals entwickelte cannabidiolbasierte Präparat Epidiolex/Epidyolex erweist sich mittlerweile für Jazz Pharmaceuticals als robuster Umsatzbestandteil; wie auch die Anfang März präsentierten Daten für 2022 beleg(t)en.

Zahlen 2022 vs. Zahlen 2021

Bleiben wir gleich bei den aktuellen Daten für 2022. Jazz Pharmaceuticals konnte den Umsatz im Jahr 2022 auf 3,659 Mrd. US-Dollar steigern. Im Vorjahr betrug der Umsatz 3,094 Mrd. US-Dollar. Epidiolex/Epidyolex trug mit 736,398 Mio. US-Dollar zur robusten Umsatzentwicklung in 2022 bei; nach 463,645 Mio. US-Dollar im Jahr 2021. Das Unternehmen wies für das Jahr 2022 einen Verlust (GAAP) in Höhe von -224,060 Mio. US-Dollar aus; nach -329,668 Mio. US-Dollar in 2021. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (Non-GAAP) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 933,598 Mio. US-Dollar angegeben, nach 992,824 Mio. US-Dollar in 2021. Per 31.12.2022 wies Jazz Pharmaceuticals Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 881,5 Mio. US-Dollar aus.

Prognose 2023

Für 2023 stellt Jazz Pharmaceuticals weitere Umsatzsteigerungen in Aussicht. Einer ersten Prognose zufolge erwartet das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 3,675 Mrd. US-Dollar - 3,875 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn soll sich auf 410 Mio. US-Dollar bis 560 Mio. US-Dollar (GAAP) bzw. 1,240 Mrd. US-Dollar bis 1,3106 Mrd. US-Dollar (Non-GAAP) belaufen.

Fazit

Die Zahlen für 2022 wussten nicht in allen Punkten zu überzeugen. Dagegen wurde die Prognose für 2023 durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Aus charttechnischer Sicht hat Jazz Pharmaceuticals weiteres Potential auf der Oberseite, nachdem die 140 US-Dollar überwunden werden konnten. Spannend wird es, sollte es der Aktie gelingen, die 160 US-Dollar zu überwinden.

