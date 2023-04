Anzeige / Werbung

Erneut versucht sich Cronos an der Ausbildung eines Bodens. Der letzte Versuch scheiterte im Januar / Februar krachend. Nun also ein neuer Versuch, allerdings auf deutlich niedrigerem Kursniveau.

Der Aktie mangelt es unverändert an positiven Impulsen. Von Unternehmensseite blieben diese aus. Auch die "Großwetterlage" belastet eher, als das sie den Aktienkurs "inspiriert".

Fundamentales

Schauen wir noch kurz auf die Finanzergebnisse für das 2022, die Cronos kürzlich veröffentlichte. Wir vergleichen die aktuellen Daten mit den Daten aus dem Vorjahr (2021). Das Unternehmen gab den konsolidierten Nettoumsatz in 2022 mit 91,904 Mio. US-Dollar an; nach 74,435 Mio. US-Dollar in 2021. Einmal mehr offenbarte die Ergebnisseite Schwächen. So fiel das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) abermals negativ aus und belief sich im Berichtszeitraum 2022 auf -80,608 Mio. US-Dollar. In 2021 betrug das bereinigte EBITDA allerdings -160,463 Mio. US-Dollar. Unterm Strich verblieb in 2022 ein Nettoverlust in Höhe von -168,734 Mio. US-Dollar; nach einem Nettoverlust in Höhe von - 397,204 Mio. US-Dollar in 2021.

Charttechnik.

Wie eingangs bereits thematisiert scheiterte Cronos zu Jahresbeginn mit dem Versuch, im Bereich von 2,4 US-Dollar bis 2,6 US-Dollar einen Boden auszubilden. Der Rücksetzer unter die 2,4 US-Dollar machte dem Vorhaben ein jähes Ende. Es folgte eine weitere Korrekturphase. Schließlich mündete das Ganze in einer erneuten Seitwärtsbewegung, dieses Mal in der Range 2,0 US-Dollar / 1,85 US-Dollar. Sollten nunmehr auch die 1,85 US-Dollar signifikant unterschritten werden, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen.

Kurzum

Der Markt nahm die Zahlen von Cronos wenig überraschend zurückhaltend auf. Trotz einiger positiver Ansätze offenbarte das Zahlenwerk gleichzeitig auch Schwächen. Seit einiger Zeit bewegt sich die Cronos-Aktie in einer Range von 2,0 US-Dollar auf der Oberseite und 1,85 US-Dollar auf der Unterseite seitwärts. Die Suche nach einem Boden hält an. Ob es der Aktie dieses Mal gelingt, bleibt abzuwarten. Erst Vorstöße, die Cronos über die 2,4 US-Dollar oder gar 2,6 US-Dollar hieven würden, erlangen Relevanz. Bis dahin gilt: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.

Enthaltene Werte: CA22717L1013