An der Wall Street herrscht naturgemäß Dauer-Optimismus (man will ja Produkte verkaufen) und sieht daher die Dinge stets rosarot - aber die eigentliche Frage für die Aktienmärkte ist doch die: was ist schlechter - dauerhaft hohe Zinsen oder eine Rezession? Heute haben die JOLTs-Daten (offene Stellen in den USA) mit einem extrem starken Rückgang eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...