Die Aktie des KI-Spezialisten C3.ai steht am Dienstag mächtig unter Druck. Mit einem Minus von zeitweise mehr als 25 Prozent verzeichnen die Papiere größten Tagesverlust in ihrer Börsengeschichte. Grund für den massiven Kurseinbruch ist die Attacke eines Shortsellers. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details. Wie MarketWatch berichtet, hat der Leerverkäufer Kerrisdale Capital Management öffentlich bekannt gegeben, dass er auf fallende Aktienkurse bei C3.ai setzt. In einem direkt an den Wirtschaftsprüfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...