Qionghai, China (ots/PRNewswire) -Vom 28. bis 31. März fand das Jahrestreffen des Boao Asia Forum 2023 mit dem Thema "Ungewisse Welt: Solidarität und Zusammenarbeit zur Bewältigung von Herausforderungen, Offenheit und Inklusion zur Förderung der Entwicklung" in Boao Town, Qionghai City, in der Hainan Provinz, eröffnet. Frau Diana Peng, Vorsitzende des Institute for International Economic Strategy, einer Denkfabrik für globale Unternehmen, nahm auf die freundlichen Einladung des Forum Organizing Committee an der viertägigen Veranstaltung in Boao, Hainan, teil.Im Laufe der vier Tage wurde Frau Diana Peng eingeladen, an einer Reihe von wichtigen Foren teilzunehmen, wie beispielsweise dem neuen Muster der industriellen Lieferkette, dem Runden Tisch für Privatunternehmer, dem Dialog zwischen chinesischen und amerikanischen Unternehmern, dem Dialog zwischen chinesischen und europäischen Unternehmern, sowie der Podiumsdiskussion für Unternehmer und des Prime Ministers von Côte d'Ivoire.Während ihrer Teilnahme am Forum gab die Vorsitzende, Diana Peng, auch Medieninterviews für CCTV, People.cn, Hainan Daily und Qiongdao TV.Den Angaben zufolge hat das Institute for International Economic Strategy derzeit fünf Zweigstellen eingerichtet: Europa, Eurasien, Asien-Pazifik, Amerika, Afrika und der Nahe Osten. Gestützt auf ein starkes Team von Experten und Beratern, werden viele Fragen der Entwicklung von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen unter den neuen wirtschaftlichen Bedingungen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, neue Impulse und Ressourcen für die Unternehmensentwicklung unter den neuen Bedingungen erforscht und Entwicklungsmöglichkeiten, wie die Zusammenarbeit bei Aktien, die technische Zusammenarbeit und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen angeboten. Ein Team von internationalen Experten und Beratern ist das Hauptorgan dieses Forschungsinstituts (darunter internationale Experten, die Nobelpreise erhalten haben, und Würdenträger wie ehemalige Präsidenten verschiedener Länder), das vielen Unternehmen in der ganzen Welt gute Methoden, gute Erfahrungen und gute Strategien für den internationalen Einsatz bieten kann. Die Unternehmen sind das eigentliche Dienstleistungsziel des Instituts, und "Forschung + Verbreitung + Zusammenarbeit" ist das wichtigste Dienstleistungsmodell des Forschungsinstituts.