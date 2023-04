Auf Presseanfragen reagiert Twitter mit einem Kackhaufen-Emoji. Auch auf Beschwerden über rechtswidrige Inhalte dürfte der Konzern seit der Übernahme durch Elon Musk nicht mehr ordnungsgemäß reagieren. Jetzt reagiert das Bundesamt für Justiz. Wenn Journalist:innen eine Anfrage per E-Mail an die (ehemalige) Pressestelle von Twitter senden, gibt es seit Mitte März 2023 ein Kackhaufen-Emoji als automatische Antwort. Das hatte Twitter-Chef Elon Musk mit einer gewissen Schadenfreude selbst angekündigt - per ...

