ReNew Energy Global Plc ("ReNew"; Nasdaq: RNW, RNWWW) wurde von Morningstar Sustainalytics als eines der sieben besten Unternehmen für erneuerbare Energien weltweit und eines der zehn besten globalen Versorgungsunternehmen eingestuft. Die ESG-Risiko-Ratings von Sustainalytics messen die Exposition eines Unternehmens gegenüber wichtigen branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken.

Nach einer gründlichen und strengen Bewertung verschiedener ESG-Parameter wurde ReNew bei einem Rating von 11,6 als "risikoarmes Unternehmen" eingestuft, was ein geringes ESG-Risiko und nachhaltiges Unternehmensprofil bezeugt. Das Unternehmen belegt den siebten Platz unter 93 Unternehmen in der Kategorie der erneuerbaren Energien sowie den zehnten Platz unter 698 Versorgungsunternehmen weltweit.

"Unser niedriges ESG-Risiko-Rating von Morningstar Sustainalytics belegt unseren unermüdlichen Einsatz für nachhaltige Praktiken, ethische Geschäftsabläufe und eine herausragende Unternehmensführung", berichtet Sumant Sinha, Chairman und CEO bei ReNew

"Auch künftig wird ReNew eine Reihe von ESG-Initiativen zur Dekarbonisierung seines Betriebs, zur Senkung des Wasserverbrauchs und zur Förderung von Vielfalt und Integration am Arbeitsplatz vorantreiben und Gemeinden gleichzeitig dabei helfen, klimaresilient zu werden", fügte er an.

ReNew strebt Verbesserungen bei der Energieeffizienz für alle Niederlassungen und Standorte an. Den Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Beschaffung sauberer Energie für den Betrieb, die Elektrifizierung von Anlagen, die bisher mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, die Unterstützung von Lieferanten bei der Festlegung von Emissionsreduktionszielen, die Bewertung kohlenstoffarmer Rohstoffe und die Erforschung umweltfreundlicher Transportlogistik.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, eine größere Bandbreite an ESG-Zielen zu erfüllen, darunter Wasserfreundlichkeit und Abfallvermeidung auf Deponien, und hat mehr als 650.000 Menschen über unsere Initiativen zur sozialen Verantwortung unterstützt, einschließlich Lighting Lives und Young Climate Leadership-Programme.

"Die ESG-Ratings von ReNew unterstreichen unsere Anstrengungen für die Schaffung eines langfristigen Werts für unsere Stakeholder", so Vaishali Nigam Sinha, Chairperson Sustainability bei ReNew. "Bei ReNew ist die Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Geschäftsstrategie, und wir streben kontinuierlich weitere Verbesserung unserer Praktiken im Einklang mit den globalen Best Practices an. Als Unternehmen verfolgen wir das Ziel, bis zum Jahr 2040 nach wissenschaftlich fundierten Zielvorgaben klimaneutral zu werden und gemeinsam mit unseren Partnern den Klimaschutz zu fördern", ergänzt sie.

