EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

SHOP APOTHEKE EUROPE MIT STARKEM JAHRESAUFTAKT: SCHNELLSTES WACHSTUM SEIT FRÜHJAHR 2021.



05.04.2023 / 06:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHOP APOTHEKE EUROPE MIT STARKEM JAHRESAUFTAKT: SCHNELLSTES WACHSTUM SEIT FRÜHJAHR 2021. Konzerngesamtumsatz Q1: +22 Prozent auf EUR 371 Millionen.

Non-Rx-Umsatzwachstum von 23 Prozent.

Anhaltend hohe KundInnenzufriedenheit mit einem NPS über 70.

KundInnenbasis auf 9,7 Millionen gestiegen; Anzahl aktiver KundInnen wächst im ersten Quartal um 0,4 Millionen und im Jahresvergleich um 1,4 Millionen. Sevenum, 5. April 2023. SHOP APOTHEKE EUROPE hat im ersten Quartal 2023 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein deutliches Umsatzplus erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Konzernumsatz um 21,9 Prozent auf EUR 371 Millionen (Q1 2022: EUR 305 Millionen). Dies ist die höchste Wachstumsrate seit dem ersten Quartal 2021 und der Zeit nach Corona. Im Segment DACH, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent und erreichte EUR 289 Millionen nach EUR 235 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im Segment International (Belgien, Niederlande, Frankreich und Italien) stieg auf EUR 82 Millionen (Q1 2022: EUR 70 Millionen). Einhergehend mit der dynamischen Umsatzentwicklung nahm auch die Zahl der aktiven KundInnen weiter zu: im Berichtszeitraum um 0,4 Millionen und im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 1,4 Millionen auf nunmehr 9,7 Millionen. Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE, kommentiert: "Wir sind hervorragend in das neue Jahr gestartet - mit einem Non-Rx-Umsatzwachstum von deutlich über 20 Prozent und jeweils zweistelligen Wachstumsraten in allen unseren sieben Ländern. Wir konnten sowohl Bestands- als auch Neukunden mit unserem breiten Sortiment sowie zuverlässiger und schneller Belieferung überzeugen. Der Net Promoter Score (NPS), der Indikator für die Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden, lag erneut über 70." In dem nach Umsatz größten Segment DACH wuchsen die Non-Rx-Erlöse im ersten Quartal 2023 um 24,1 Prozent auf EUR 254 Millionen (Q1 2022: EUR 205 Millionen). Rx-Umsätze (verschreibungspflichtige Medikamente) verzeichneten im Jahresvergleich ein Wachstum von 15,5 Prozent auf EUR 35 Millionen (Q1 2022: EUR 30 Millionen). Damit wuchs der Rx-Umsatz bereits das dritte Quartal in Folge; gleichzeitig war es die höchste Wachstumsrate seit zwei Jahren. Die Umsatzerlöse im Segment International legten im Jahresvergleich um 18 Prozent auf EUR 82 Millionen zu ( Vorjahr: EUR 70 Millionen). CFO Jasper Eenhorst kommentiert: "Wir konnten dank effizienter und skalierbarer Prozesse in Verbindung mit unseren attraktiven Angeboten und Dienstleistungen ein sehr starkes Umsatzwachstum erzielen. In der DACH-Region hat die Erkältungs- und Grippesaison im ersten Quartal wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. In unserem Segment International hat sich das Wachstum im Laufe des Quartals beschleunigt und schloss mit einem starken Ergebnis im März ab."

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für das erste Quartal 2023 am 2. Mai 2023 veröffentlichen.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.



05.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com