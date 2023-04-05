DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN S4WD DE0009772582 BAW/UFN
PI VERMOEGENSBILDUNGF. GIU7 DE000A1J3AM3 BAW/UFN
RUECKLAGENFONDS A H61C DE000A1JRP97 BAW/UFN
BGF-WORLD GOLD A2DL MI9C LU0055631609 BAW/UFN
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1 LU0056052961 BAW/UFN
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1B LU0056053001 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SIEMENS EUROINVEST AKTIEN S4WD DE0009772582 BAW/UFN
PI VERMOEGENSBILDUNGF. GIU7 DE000A1J3AM3 BAW/UFN
RUECKLAGENFONDS A H61C DE000A1JRP97 BAW/UFN
BGF-WORLD GOLD A2DL MI9C LU0055631609 BAW/UFN
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1 LU0056052961 BAW/UFN
CANDR.EQ.L-EM.MKTS INH.C DX1B LU0056053001 BAW/UFN