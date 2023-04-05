BARCLAYS HEBT ACCIONA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 233 (201) EUR BARCLAYS STARTET ACCIONA ENERGIA MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 40 EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 110 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 320 (350) CHF - 'BUY'BERNSTEIN SENKT JERONIMO MARTINS AUF 'MARKET-PERFORM' (OUTP) - ZIEL 22 (24) EURCITIGROUP SENKT ASSA ABLOY AUF 'SELL' - ZIEL 220 SEK CITIGROUP HEBT DIRECT LINE AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 188 (136) PENCECITIGROUP HEBT METSO OUTOTEC AUF 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BP AUF 630 (550) PENCE - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ENI AUF 18 (20) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 550 (625) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7400 (7200) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...