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WKN: 723610 ISIN: DE0007236101 Ticker-Symbol: SIE 
Xetra
05.04.23
09:01 Uhr
148,10 Euro
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Elektrotechnologie
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DAX International 100
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SIEMENS AG Chart 1 Jahr
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E.ON
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E.ON SE11,595+0,17 %
MISTER SPEX SE4,0500,00 %
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