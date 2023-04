Aktienbullen aufgepasst! Die Stimmung an der Wall Street ist so negativ wie seit Jahren nicht mehr. Doch laut Bank of America könnte das ein Grund zum Feiern sein. Warum? Die Wall Street ist von Furcht vor einem wirtschaftlichen Abschwung infolge von Bankenzusammenbrüchen erfüllt. Wie Bloomberg berichtete, gab die Bank of America in einer Mitteilung an ihre Kunden bekannt, dass die Einstellung gegenüber Aktien nun so negativ ist wie seit Jahren nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...