Johnson & Johnson macht den nächsten Vorstoß bei den Asbestklagen. Erneut will man die für den Prozess gegründete Tochter in die Insolvenz schicken und damit die Klagewelle beenden. Sodex überrascht am Morgen mit einem starken Wachstum im 1. Fiskalhalbjahr. Für 2024 kündigt man den Spin-off der Sparte Benefits & Rewards Services an. Goldman Sachs muss Verluste bei Citrix realisieren. Das Bankenkonsortium verkauft die Anleihen und Kredite mit einem Verlust von -1,5 Mrd. US-Dollar.Der Handel in Asien ist sehr eingeschränkt. Neben der ...

