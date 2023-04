Die TUI-Aktie hat seit der Durchführung der Kapitalerhöhung drastisch an Wert verloren. Lag der Kurs am ersten Tag (28. März) der Kapitalmaßnahme morgens noch bei etwa acht Euro, notieren die Papiere nun - mit Blick auf den gestrigen Xetra-Schlusskurs - rund 18 Prozent tiefer. Folgerichtig haben auch die Bezugsrechte an Wert verloren. DER AKTIONÄR analysiert die Situation.

Den vollständigen Artikel lesen ...