Die ERGO Reiseversicherung (ERV) startet diesen Monat mit neuen Tarifen und optimierten Leistungen. Dies gab der Versicherer in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sind Produktstrukturen vereinfacht und Versicherungssummen erhöht worden. Im Zuge der Neuerungen sind Reisen in der Einmal- und Jahresversicherung neuerdings bis zu 20.000 Euro versicherbar, in Kombination von Einmal- und Jahresversicherung sogar bis zu 40.000 Euro. In der Einmalreise-Versicherung ist ab sofort eine einfache Prozent-Prämie ...

