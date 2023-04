Stellantis und BMW könnten Batteriewerke gemeinsam mit Panasonic in Nordamerika eröffnen. Amerikanischen Medien zufolge laufen die Gespräche bereits. Stellantis hat bereits mit dem Bau von Batteriefabriken in Nordamerika begonnen - eine gemeinsam mit LG Energy Solution in Kanada und eine weitere mit Samsung SDI im US-Bundesstaat Indiana. Eine dritte könnte nun gemeinsam mit Panasonic gebaut werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...