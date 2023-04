EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP als am schnellsten wachsende Getränkemarke in Großbritannien ausgezeichnet



05.04.2023

Berlin, 05. April 2023. 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen TRIP Drink Ltd, die führende CBD-Marke in Großbritannien, gemäß Daten von NielsenIQ zur am schnellsten wachsenden Getränkemarke in Großbritannien ernannt wurde.



Diese Auszeichnung ist das Ergebnis des enormen Umsatzwachstums von TRIP, das in den vergangenen 12 Monaten zum 12. Februar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 522 % gestiegen ist und die führende Position von TRIP auf dem CBD-Getränkemarkt festigt.



Die Gründerin Olivia Ferdi bezeichnete die Erfolge des Jahres als "einen besonderen Meilenstein für uns, der zeigt, wie weit TRIP in unserer Mission gekommen ist, Gespräche über psychisches Wohlbefinden zu entstigmatisieren und falsche Vorstellungen über CBD zu überarbeiten, um Millionen von Menschen dabei zu helfen, ihre Gesundheit in den Vordergrund zu stellen."



Lorin Van Nuland, CEO der 029 Group SE, kommentierte: "Wir sehen das enorme Wachstum von TRIP als Bestätigung unserer These, dass neue Generationen von Verbrauchern sich zunehmend gesünderen Getränkealternativen zu Alkohol zuwenden. Wir glauben, dass wir erst am Anfang dieses Trends stehen und dass sich für TRIP fantastische weitere Wachstumschancen ergeben."



Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.



