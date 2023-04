Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Verlusten geschlossen, über weite Strecken des Handelstags verlief die Börsensitzung in ruhigen Bahnen, ehe im Späthandel die negative Stimmung von der Wall Street auch diesseits des Atlantiks etwas Fuß fasste, der ATX endete letztlich mit einem Minus von 1,2%. Es war erneut ein sehr ruhiger Handelstag mit geringen Umsätzen, am Vormittag wurden die Erzeugerpreise in der Eurozone veröffentlicht, die erneut zurückgegangen waren, dies hatte aber kaum Auswirkungen auf die Stimmung unter den Investoren. Von den einzelnen Unternehmen kamen so gut wie keine bedeutenden Meldungen, die Ölwerte drehten mit den Rohstoffpreisen, die am Nachmittag in die Verlustzone ...

