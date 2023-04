Sartorius Vz.: Mit (Turbo)-Calls auf weitere Erholung setzen

Trotz der Verdoppelung des Gewinnes und der Anhebung der Dividende war die Vorzugsaktie des Göttinger Laborausausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631) von ihrem 52-Wochgenhoch bei 471,70 Euro vom 6.2.23 bis zum 3.4.23 um 21 Prozent auf bis zu 372,90 Euro eingebrochen. Zuletzt geriet die Aktie wegen der angekündigten Übernahme des französischen Unternehmens Polyplus, einem Anbieter für Zell- und Gentherapien, unter Druck.

Da die erwartet schwachen Zahlen für das erste Quartal, die am 20.4.23 veröffentlicht werden, bereits im Aktienkurs eingepreist sein könnten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 530 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Sartorius Vz.-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 386,40 Euro notierte, ihre heute begonnene Korrekturbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 410 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 30.3.23 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 390 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis 390 Euro, Bewertungstag 12.6.23, BV 0,01, ISIN: CH1168507353, wurde beim Sartorius-Aktienkurs von 386,40 Euro mit 0,27 - 0,28 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf 410 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+43 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 359,77 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 359,77 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB4SAD0, wurde beim Sartorius-Kurs von 386,40 Euro mit 3,05 - 3,08 Euro taxiert.

Wenn die Sartorius-Aktie in nächster Zeit auf 410 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 5,02 Euro (+63 Prozent) erhöhen - sofern die Sartorius-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 349,391 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 349,391 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PE7CH72, wurde beim Sartorius-Kurs von 386,40 Euro mit 3,96 - 3,99 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Sartorius-Aktie auf 410 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,06 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de