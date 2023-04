Linz (www.anleihencheck.de) - Während vergangenen Oktober die türkische Inflationsrate noch bei 85% lag, ist seither kontinuierlich ein Rückgang zu verzeichnen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So habe die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für das Monat März einen Anstieg von "nur" 50,5% gezeigt. Vor allem sinkende Energiepreise, sowie eine gelassenere Stimmung am Rohstoffmarkt würden für den fortschreitenden Rückgang der Teuerungsrate sorgen. Weiterhin negativ würden sich die hohen Kosten für Nahrungsmittel, sowie die Kursschwäche der Landeswährung Lira auswirken. Zweiteres werde auf die sehr lockere Geldpolitik der Türkischen Zentralbank zurückgeführt. (05.04.2023/alc/a/a) ...

