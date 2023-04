Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel hat 23 Elektro-Lkw von Renault eingeflottet. Es handelt sich um 16-Tonner des Typs E-Tech D, die Kühne+Nagel an acht Standorten in Frankreich einsetzen wird. Weitere E-Lkw sollen folgen. Die Übergabe-Zeremonie fand am auf Kuriertransporte spezialisierten Kühne+Nagel-Standort Villefranche-sur-Saône statt, wie der deutsche Logistiker mitteilt. Kühne+Nagel hat sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...