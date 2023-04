Pünktlich zur Hauptversammlung, die am heutigen Mittwoch stattfindet, hat die Deutsche Telekom den lang erwarteten Schritt geschafft und die Mehrheit an der wichtigen Tochter T-Mobile US übernommen. An der Börse kommt das gut an, die Aktie erreicht nach der Rekordjagd der vergangenen Monate einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch.Auf dem Aktionärstreffen teilte Telekom-CEO Tim Höttges mit, dass die Beteiligung an T-Mobile US über 50 Prozent gestiegen sei. Bereits in den vergangenen Monaten hatte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...