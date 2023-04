Datagroup übernimmt alle Anteile an Urano Informationssysteme. Bisher hielt Datagroup 70 Prozent an Urano. Seit Mai 2021 ist man an Urano beteiligt, damals wurde eine Kaufoption für die restlichen 30 Prozent vereinbart. Urano aus Bad Kreuznach existiert seit 1990 und beschäftigt 300 Personen. Neuer Geschäftsführer von Urano wird Sebastian Schmalenbach. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...