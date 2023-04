Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die über 160 Jahre alte Credit Suisse (CS) hat sich mit jahrelangem Missmanagement und Risikogeschäften selbst ins Abseits manövriert, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Da sei die bulgarische Maria gewesen, die 2004 bis 2007 laut Staatsanwaltschaft ungestört Geldwäsche über CS-Konten abgewickelt habe. Da seien 2013 die windigen Geschäfte einer britischen CS-Tochter in Mosambik gewesen, wo bei Krediten an Staatsfirmen Millionen verschwunden seien. Und dann habe es zwischen 2016 und 2019 Bespitzelungen eigener Führungskräfte gegeben. Weiterhin sei die Bank bei den Risikogeschäften des Hedgefonds Archegos und der Greensill-Fonds dabei gewesen und habe bei deren Zusammenbruch Millionen verloren. ...

