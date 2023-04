Mit größter Mühe und dank Rückendeckung von einem recht freundlichen Markt gelang es den Bullen in der vorigen Woche noch eben so, die Nel ASA-Aktie vor dem nächsten charttechnischen Kurssturz zu bewahren. Der plötzliche Übergang in eine neuerliche Rallye zeichnete sich allerdings noch nicht ab und in der neuen Woche dominieren schon wieder rote Vorzeichen.Am gestrigen Montag erlebte der Wasserstoff-Bereich insgesamt den nächsten Dämpfer, nachdem Morgan Stanley die Kaufempfehlung für Plug Power (US72919P2020) gestrichen hatte. Nel ...

