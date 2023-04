Im März gibt es bei flatexDegiro im Vergleich zum Februar 34.000 neue Kunden. Damit steigt die Kundenzahl auf 2,5 Millionen Euro an. Vor einem Jahr zählte das Unternehmen 2,21 Millionen Kunden. Bei den Assets under Custody gibt es im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 2 Prozent auf 45,1 Milliarden Euro. Im März 2022 lag der Wert bei 43,1 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...