NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Synlab von 8,20 auf 9,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest hält nach den Jahreszahlen des Labordienstleisters an seinen Umsatzprognosen fest, dämpfte aber seine längerfristige Margenschätzung. Mit dem höheren Kursziel berücksichtige er die Möglichkeit, dass der Finanzinvestor Cinven im Falle einer kolportierten Komplettübernahme 10 Euro je Aktie für die restlichen Anteile bieten könnte, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 07:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 19:00 / ET



ISIN: DE000A2TSL71