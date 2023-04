Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Bankenkrise schwelt zwar weiter und belässt die Unsicherheiten an den Kapitalmärkten, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Erst durch ein umfassendes Vertrauenssignal, z.B. durch vollständige Garantien für US-Bankeinlagen, sollte sich die Lage begründet entspannen. Makroökonomisch stelle sich die Frage, ob restriktivere Kreditkonditionen und höhere Risikokapitalkosten die Wachstumsperspektiven eintrüben würden oder die rückläufigen Zinserwartungen diesen Effekt in etwa kompensieren würden und das "Soft Landing" das wahrscheinlichste Szenario bleibe. ...

