Die Anleger beginnen verstärkt nach sicheren Häfen am Aktienmarkt zu suchen. Allen ist klar, dass sich die Konjunktur aufgrund der weltweit gestiegenen Zinsen verlangsamen wird, wenn nicht sogar in einigen Volkswirtschaften in eine Rezession kippen wird.Die Frage ist also, welche Unternehmen performen auch in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld und sind somit die Einäugigen unter den Blinden. Am Finanzplatz Zürich zähle ich Sonova (CH0012549785) dazu.Anzeige:Der Spezialist für Hörtechnik bewegt sich in einem Marktumfeld, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...