Eurobattery Minerals AB (EBM) hat eine Bezugsrechtsemission mit Zeichnungsfrist vom 7. Dezember bis 21. Dezember 2022 durchgeführt, die aus Aktien und Optionsscheinen besteht. Wer an der Bezugsrechtsemission teilnahm, erhielt eine neue Aktie und einen Optionsschein. Jeder Optionsschein berechtigte zum Bezug einer neuen EBM-Aktie zu einem Bezugspreis von 2,44 SEK. Insgesamt wurden 7,14 Mio. Optionsscheine für die Zeichnung von Aktien verwendet, was einer Zeichnungsrate von ca. 57,1% entspricht. Die Analysten von AlsterResearch schätzen einen Nettoerlös von ca. 16,5 Mio. SEK, der für weitere Investitionen in die Projekte Corcel und Hautalampi sowie für M&A verwendet werden soll. AlsterResearch bekräftigt die Spek. Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von SEK 11,44 (SEK 12,70), das die Verwässerung durch die zusätzlichen Aktien widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB