Ein Investorentraum war die Bauer AG aus Schrobenhausen in den vergangenen Jahren nun wahrlich nicht. Dafür hat das im Bereich Tiefbau tätige Unternehmen einfach zu häufig die Prognosen gerissen und zum Teil heftige Verluste eingefahren. Nicht jedermanns Sache sind auch die markante Finanzverschuldung von mehr als 500 Mio. Euro sowie die nun schon vier Nullrunden ... The post Bauer: Zwischen Delisting und Neustart appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...