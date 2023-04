Wien (www.fondscheck.de) - Wie aus einer Mitteilung der Gesellschaft hervorgeht, hat Michael Hennig, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland bei Swiss Life Asset Managers (AM), den Vermögensverwalter zu Anfang März auf eigenen Wunsch verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Hennigs Aufgaben im Bereich Investment- und Pensionslösungen übernehme Albrecht Graf von Bassewitz zusätzlich zu seinen Aufgaben als Sales Director im institutionellen Asset Management. Hennigs übergeordnete Rolle als Sales-Chef in Deutschland werde interimsweise von Mark Fehlmann, Head Sales & Marketing bei Swiss Life AM, übernommen. Hennig sei 2019 nach zwölf Jahren bei Fidelity International zu Swiss Life AM in Deutschland gewechselt. (News vom 04.04.2023) (05.04.2023/fc/n/p) ...

