Wien (www.fondscheck.de) - Die deutsche Niederlassung der Erste Asset Management hat ihr Wholesale-Team mit Kilian Minderlein verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Monatsbeginn stehe er dort als Sales Manager unter Vertrag.Der 33-Jährige komme von der European Bank for Financial Services, kurz ebase. Dort sei er als Anlageberater und zuletzt als Account Manager Sales tätig gewesen. Seine beruflichen Stationen würden zudem den Volksbanken- und Sparkassensektor sowie die Unicredit umfassen, wo er als Vermögenskundenberater gearbeitet habe. (News vom 04.04.2023) (05.04.2023/fc/n/p) ...

