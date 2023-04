Obwohl die US-Konjunkturdaten am 04.04. ein sehr gemischtes Bild abgaben und insgesamt nur von einer recht mühsam behaupteten Konjunkturdynamik der USA zeugten, kam es gerade nach dieser Zahlenvorlage in Platin wie auch in allen anderen Edelmetallen zu einem regelrechten Kursfeuerwerk. Diesem dürfte aus unserer Sicht nun erstmals eine reine Liquiditätsrallye mit Auslösung vor allem durch in Edelmetallen noch unterinvestierte Notenbanken und klassische allokationssteuernde Vermögensverwalter zugrunde gelegen haben.So gewann Platin (TVC:PLATINUM) im Zuge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...