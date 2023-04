Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://www.audio-cd.at/page/podcast/4143/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/34 geht es um die Index-Besonderheiten am Beispiel der Bawag-Dividende: Die Aktie bringt dem ATX Minuspunkte, ist aber als zweitgrösster Gewinner bei der Wiener Börse geführt. Beides ist richtig. - ATX-Beobachtungsliste: https://photaq.com/page/pic/94512/ - Einladung 6. Virtueller Zertifikate-Stammtisch am Mittwoch, den 19. April 2023 um 17.00 Uhr. "Diesmal steht das virtuelle Treffen unter dem Motto "Das kleine 4x4 des Investierens" und die vier Mitglieder des ZFA werden Ihnen einen Einblick in den Zertifikatemarkt geben. Die Übertragung des MS-Teams-Events beginnt um 17:00 Uhr und wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...