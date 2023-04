Die US-Futures notieren am Mittwoch nahezu unverändert. Für den Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 zeichnen sich zum Handelsstart marginale Verluste von bis zu 0,3 Prozent ab. Bei den Einzelwerten setzt sich die Talfahrt der KI-Aktien indes fort und auch die Minenwerte sind vorbörslich angezählt. Nach oben geht es - dank dieser Einigung - hingegen für die Aktie von Johnson & Johnson.Die Rally am US-Aktienmarkt hat bereits am Dienstag wegen wieder zunehmender Konjunktursorgen einen Dämpfer ...

