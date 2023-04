Mit dem Ukraine-Krieg hat sich die Klima-Krise zu gespitzt und die Forderungen nach der Energiewende werden konkret. Ziele und Fristen sind gesetzt, Öl- und Gas-Heizungen, Brennstoffe und Verbrenner-Autos gehören bald der Vergangenheit an. Eine ambitionierte und wichtige Entscheidung an deren Umsetzung es jedoch noch hapern dürfte. Weshalb und welche Probleme auch am Rohstoffmarkt bereits deutlich sind und welche Anlagemöglichkeiten im Bereich der Rohstoffe Jett spannend sind, erfahren Sie in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...