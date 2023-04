E.ON-Chef Birnbaum kommt erstmals aus der Reserve. Überschrift: Sonst fährt die Energiewende gegen die Wand. Für ihn ist klar, dass Deutschland die beste Kernkrafttechnik der Welt besitzt und dennoch abschaltet. Die einfache Rechnung aus der Sicht des größten Händlers für Strom und Gas lautet: Die Stilllegung von drei AKWs erfordert den Neubau/Umbau von 30 Gaskraftwerken, was ungefähr 150 bis 180 Mrd. € kostet, indem nur alte Energie durch eine andere alte Energie ersetzt wird. Nämlich Kernkraft durch Gas.Was E.ON daraus macht, wird die zweite größte Erwartungshaltung im Energiemarkt, wobei E.ON seine Beteiligung an Nord Stream 2 keineswegs aufgibt und an einer Reaktivierung weiter interessiert bleibt. ...Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 14! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 14:Themen u.a.:++ Diese Erwartungen preisen die Märkte ein++ Wandert die deutsche Industrie aus?++ SIEMENS: So stark wie nie?++ E.ON-Chef kommt aus der Reserve++ SARTORIUS: Wo liegt das Kursziel?++ NORDEX: "Grüner" Profiteur++ Schafft FEINTOOL das Comeback?++ HOME DEPOT: Dreht der Trend?++ Green Energy: MORGAN STANLEYs neuer FavoritIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info