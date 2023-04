Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der US-Dollar wertete gestern nach schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten und Auftragseingängen ab, so die Experten von XTB.Die Kommentare von Loretta Mester, Leiterin der Cleveland FED, hätten dem "Greenback" letztlich nicht geholfen. Obwohl Mester darauf hingewiesen habe, dass sich die FED auf die nachlassende Inflation konzentriere, habe sie angedeutet, dass sich die Verschärfung der Finanzierungsbedingungen auf die sich verlangsamende US-Wirtschaft auswirken dürfte. Der gestrige Anstieg des Goldpreises in Verbindung mit einem schwächer werdenden Dollar und der Stimmung an der Wall Street zeige, dass die Märkte den Signalen, die eine mögliche "harte Landung" ankündigen könnten, große Aufmerksamkeit schenken würden. ...

