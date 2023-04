Der Silberpreis hat am Dienstag einen Kurssprung hingelegt. Das Edelmetall stieg um mehr als vier Prozent und kratzte zwischenzeitlich sogar an der 25-Dollar-Marke. Damit sollte die jahrelange Konsolidierung abgeschlossen und höhere Kurse folgen, wovon vor allem Minen-Aktien profitieren sollten.Genau zwölf Monate notierte Silber unter der Marke von 25 Dollar. Und auch die 24 stand nicht häufig vor dem Komma. Doch am Dienstag beendete das Edelmetall diese Korrekturphase, markierte ein neues Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...