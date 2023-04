Zum Handelsstart an der Wall Street hat sich der Dow Jones am Mittwoch vom S&P 500 sowie dem Nasdaq 100 losgelöst und ist ins Plus gedreht. Dabei stützten Kursgewinne bei den Pharma-Aktien den US-Leitindex. Im S&P 500 führten derweil Bankaktien die Verliererliste an. Zudem steht der ADP-Bericht im Fokus.Konkret fielen die Arbeitsmarktdaten des privaten Dienstleisters ADP schwächer als erwartet aus. Der ADP-Bericht gilt als wichtiger Vorläufer für den an diesem Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht ...

