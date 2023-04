Hamburg (ots) -Jahr für Jahr testet COMPUTER BILD zig Smartphones: Welches hat die beste Kamera, das stärkste Arbeitstempo, das beste Display? Bei wem hält der Akku am längsten? Und wer ist der beste Allrounder? Lange bissen sich Android-Smartphones in diesen Disziplinen an Apples iPhone-Modellen die Zähne aus. Das hat sich geändert: Neuzugänge in Samsungs und Xiaomis Oberklasse haben die Bestenlisten durcheinandergewirbelt.Geht es um die Arbeitsgeschwindigkeit, so macht der "Snapdragon 8 Gen 2"-Prozessor den neuesten Galaxys und den Xiaomis Beine und hebt die Geräte bis in iPhone-Tempo-Sphären und vereinzelt sogar darüber hinaus. Bei Modellen mit einer besonders langen Laufzeit sind weder Samsung noch Apple erste Wahl: Hier lagen Xiaomi und Motorola vor der Konkurrenz. Überraschung auch bei der Kameraqualität: In dieser Disziplin macht Google mit dem Pixel 7 das Rennen - vor dem Galaxy S23 von Samsung und Apple iPhone 13 Pro. Und wer besonderen Wert auf ein Top-Display legt, hat die Qual der Wahl: Sowohl die Xiaomi-Modelle 13 Pro und 12 Pro sowie das Vivo X80 Pro 5G und das Samsung Galaxy S22 Ultra gingen hier mit einer Note von 1,1 punktgleich über die Ziellinie.Der beste Allrounder kommt von Samsung: Das S23 Ultra erobert Platz 1- dahinter teilen sich mehrere Geräte von Apple, Samsung und Xiaomi dieselbe Note.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 8/2023, die ab 6. April 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5480860