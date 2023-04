Der Business-Software-Konzern MicroStrategy hat am Mittwoch den Kauf weiterer Bitcoins bekanntgegeben. Der Bitcoin-Schatz ist dadurch inzwischen auf 140.000 Einheiten angewachsen. Da der Einstand zuletzt sukzessive verbilligt wurde, nähert sich die Position nun wieder dem Break-even.Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, haben MicroStrategy und Tochtergesellschaften zwischen dem 24. März und dem 4. April weitere 1.056 Bitcoins erworben. Dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...