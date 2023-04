Der FedEx-Chef Raj Subramaniam hat umfassende Maßnahmen angekündigt, mit denen der Post-Rivale zukünftig Milliarden einsparen will. Von diesem Schritt sollen auch die Aktionäre profitieren - der FedEx-Konzernlenker stellte ebenfalls eine Dividendenerhöhung in Aussicht. Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Konkret will Subramaniam die beiden bislang getrennten Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenfassen. Bis 2025 könnten so vier Milliarden Dollar eingespart werden. Das größte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...